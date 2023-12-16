Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

16.10.1816

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Васильчиков Василий Семёнович

Мать: Васильчикова Анна Кирилловна

Бракосочетание
1795

Муж: Вяземский Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1796

Дочь: Голицына Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кочубей София Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Смерть
16.10.1816
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