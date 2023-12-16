Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти16.10.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
07.07.1796
Дочь: Голицына Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кочубей София Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Смерть
16.10.1816