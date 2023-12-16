Вяземский Николай Григорьевич
мужской, родился 03.01.1769
умер 02.12.1846, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Вяземская (Васильчикова) Екатерина ВасильевнаОколо 1773 г.р.
Дети
Голицына (Вяземская) Анна Николаевна07.07.1796 г.р.
Кочубей (Вяземская) София Николаевна1798 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
03.01.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
07.07.1796
Дочь: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кочубей (Вяземская) София Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хитрово (Вяземская) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Смерть
02.12.1846
Москва, город федерального значения Москва