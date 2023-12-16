Вяземский Николай Григорьевич 03.01.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вяземский Николай Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.01.1769

умер 02.12.1846, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Вяземская (Васильчикова) Екатерина ВасильевнаОколо 1773 г.р.
Дети
Голицына (Вяземская) Анна Николаевна07.07.1796 г.р.
Кочубей (Вяземская) София Николаевна1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1795

Жена: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1796

Дочь: Голицына (Вяземская) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кочубей (Вяземская) София Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хитрово (Вяземская) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Смерть
02.12.1846
Москва, город федерального значения Москва

Похоронен в Донском монастыре.

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