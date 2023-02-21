Васильчиков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1776
Дата смерти18.04.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1776
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баранова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1825
Сын: Васильчиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1825
Дочь: Черкасская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1827
Дочь: Васильчикова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1829
Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1832
Сын: Васильчиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1854
Оба супруга покоятся в Малом соборе Донского монастыря.