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Васильчиков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1776

Дата смерти

18.04.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1776

Отец: Васильчиков Василий Семёнович

Мать: Васильчикова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баранова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1825

Сын: Васильчиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1825

Дочь: Черкасская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1827

Дочь: Васильчикова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1829

Сын: Васильчиков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1832

Сын: Васильчиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Васильчикова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильчикова Александра Ивановна

Смерть
18.04.1854
Москва, город федерального значения Москва
Оба супруга покоятся в Малом соборе Донского монастыря.
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