Строганова (Кочубей) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1800
Дата смерти24.01.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1800
Отец: Кочубей Виктор Павлович
Мать: Кочубей Мария Васильевна
Бракосочетание
03.09.1820
Рождение ребёнка
04.05.1822
Дочь: Строганова Мариамна Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.06.1824
Сын: Строганов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
?.07.1829
Дочь: Голицына Наталья Александровна
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.?.1831
Сын: Строганов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1843
Сын: Строганов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич
Смерть
24.01.1855