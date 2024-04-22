Строганова (Кочубей) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Кочубей) Наталья Викторовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.10.1800

Дата смерти

24.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1800

Отец: Кочубей Виктор Павлович

Мать: Кочубей Мария Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.09.1820

Муж: Строганов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1822

Дочь: Строганова Мариамна Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.1824

Сын: Строганов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.07.1829

Дочь: Голицына Наталья Александровна

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.?.1831

Сын: Строганов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
14.11.1843

Сын: Строганов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Строганов Александр Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.01.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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