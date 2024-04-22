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Строганов Григорий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.06.1824

Дата смерти

06.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1824

Отец: Строганов Александр Григорьевич

Мать: Строганова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.11.1853

Жена: Лейхтенбергская Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Строганов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Лейхтенбергская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1861

Дочь: Милашевич Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Лейхтенбергская Мария Николаевна

Смерть
06.02.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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