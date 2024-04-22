Строганов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения16.06.1824
Дата смерти06.02.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1824
Бракосочетание
13.11.1853
Рождение ребёнка
09.05.1857
Сын: Строганов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Лейхтенбергская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1861
Дочь: Милашевич Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Лейхтенбергская Мария Николаевна
Смерть
06.02.1878