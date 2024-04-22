Лейхтенбергская (Романова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейхтенбергская (Романова) Мария Николаевна

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Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

06.08.1819

Дата смерти

09.02.1876

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1819

Отец: Романов Николай Павлович

Мать: Романова Александра Фёдоровна

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
13.11.1853

Муж: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Строганов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1861

Дочь: Милашевич Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Смерть
09.02.1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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