Лейхтенбергская (Романова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1819
Дата смерти09.02.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1819
Бракосочетание
13.11.1853
Рождение ребёнка
09.05.1857
Сын: Строганов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1861
Дочь: Милашевич Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Смерть
09.02.1876