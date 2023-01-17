Павловск
Царскосельский уезд (на 1913)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Слуцк
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
12ПАВЛОВСК. В Царскосельском уезде (Дворц. вед.)При р. Славянке.28½3½37817641224Церквей: православных 3; лютеранская 1. Учебных заведений 4: приходское училище, Лютеранское церковное, частная школа и детский приют. Благотворитедьных 2. Станция железн Показать всеПоказать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Павловск. Безъуездный город в пристань8 вер. от Петербурга. Состоит в ведении Министер. ИМПЕРАТОРСКОГО Двора, город. полиция во главе с полициймейстером. Хозяйством завед Показать все