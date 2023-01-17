город Павловск, город Павловск, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Павловск

Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Слуцк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Города
12ПАВЛОВСК. В Царскосельском уезде (Дворц. вед.)При р. Славянке.28½37817641224Церквей: православных 3; лютеранская 1. Учебных заведений 4: приходское училище, Лютеранское церковное, частная школа и детский приют. Благотворитедьных 2. Станция железн Показать все
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд
Павловск. Безъуездный город в пристань8 вер. от Петербурга. Состоит в ведении Министер. ИМПЕРАТОРСКОГО Двора, город. полиция во главе с полициймейстером. Хозяйством завед Показать все
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