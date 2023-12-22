Милашевич (Строганова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1861
Дата смерти29.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1861
Бракосочетание
26.01.1879
Рождение ребёнка
05.01.1880
Сын: Шереметев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шереметев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.1883
Дочь: Фон Ден София Владимировна
Отец ребёнка: Шереметев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
?.02.1896
Смерть
29.01.1980
Пушкин, Царскосельский уезд
Пхороны: церковь Воскресения Христова, Троице-Сергиева пустынь