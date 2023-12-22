Милашевич (Строганова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашевич (Строганова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1861

Дата смерти

29.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1861

Отец: Строганов Григорий Александрович

Мать: Лейхтенбергская Мария Николаевна

Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Шереметев Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.01.1880

Сын: Шереметев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шереметев Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1883

Дочь: Фон Ден София Владимировна

Отец ребёнка: Шереметев Владимир Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.02.1896

Муж: Милашевич Григорий Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.01.1980
Пушкин, Царскосельский уезд
Пхороны: церковь Воскресения Христова, Троице-Сергиева пустынь
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