Шереметев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1847
Дата смерти17.02.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1847
Бракосочетание
26.01.1879
Рождение ребёнка
05.01.1880
Сын: Шереметев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Милашевич Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
10.11.1883
Дочь: Фон Ден София Владимировна
Мать ребёнка: Милашевич Елена Григорьевна
Смерть
17.02.1893