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Шереметев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.05.1847

Дата смерти

17.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.01.1879

Жена: Милашевич Елена Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.01.1880

Сын: Шереметев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Милашевич Елена Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1883

Дочь: Фон Ден София Владимировна

Мать ребёнка: Милашевич Елена Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.02.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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