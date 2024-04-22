Строганов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1795
Дата смерти02.08.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1795
Бракосочетание
03.09.1820
Рождение ребёнка
04.05.1822
Дочь: Строганова Мариамна Александровна
Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
16.06.1824
Сын: Строганов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
?.07.1829
Дочь: Голицына Наталья Александровна
Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
29.?.1831
Сын: Строганов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
14.11.1843
Сын: Строганов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна
Смерть
02.08.1891
Одесса, Одеська область