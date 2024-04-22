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Строганов Александр Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.12.1795

Дата смерти

02.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.09.1820

Жена: Строганова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1822

Дочь: Строганова Мариамна Александровна

Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.1824

Сын: Строганов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.07.1829

Дочь: Голицына Наталья Александровна

Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
29.?.1831

Сын: Строганов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
14.11.1843

Сын: Строганов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Строганова Наталья Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.08.1891
Одесса, Одеська область
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