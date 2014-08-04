Отт (Скоропадская) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1919
Дата смерти04.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919
Бракосочетание
31.08.1943
Муж: Гиндер Герд
г. Берлин, Третий Рейх
Бракосочетание
20.03.1947
Муж: Отт Людвиг
г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Отт Ирэн
Отец ребёнка: Отт Людвиг
г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Отт Александра
Отец ребёнка: Отт Людвиг
г. Цюрих, Швейцария
Смерть
04.08.2014
г. Цюрих, Швейцария