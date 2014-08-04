Отт (Скоропадская) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отт (Скоропадская) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1919

Дата смерти

04.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919

Отец: Скоропадский Павел Петрович

Мать: Скоропадская Александра Петровна

Бракосочетание
31.08.1943

Муж: Гиндер Герд

г. Берлин, Третий Рейх
Бракосочетание
20.03.1947

Муж: Отт Людвиг

г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Отт Ирэн

Отец ребёнка: Отт Людвиг

г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Отт Александра

Отец ребёнка: Отт Людвиг

г. Цюрих, Швейцария
Смерть
04.08.2014
г. Цюрих, Швейцария
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