Отт Людвиг 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Отт Людвиг

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1915

умер 2015

Супруги
Отт (Скоропадская) Елена Павловна05.07.1919 г.р.
Дети
Отт Александра30.01.1954 г.р.
Отт Ирэн30.01.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.03.1947

Жена: Отт (Скоропадская) Елена Павловна

г. Цюрих, Швейцария

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Отт Ирэн

Мать ребёнка: Отт (Скоропадская) Елена Павловна

г. Цюрих, Швейцария

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Отт Александра

Мать ребёнка: Отт (Скоропадская) Елена Павловна

г. Цюрих, Швейцария

Смерть
2015

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