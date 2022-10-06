Отт Людвиг
мужской, родился 1915
умер 2015
Супруги
Отт (Скоропадская) Елена Павловна05.07.1919 г.р.
Дети
Отт Александра30.01.1954 г.р.
Отт Ирэн30.01.1954 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.03.1947
г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Отт Ирэн
Мать ребёнка: Отт (Скоропадская) Елена Павловна
г. Цюрих, Швейцария
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Отт Александра
Мать ребёнка: Отт (Скоропадская) Елена Павловна
г. Цюрих, Швейцария
Смерть
2015