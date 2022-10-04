Монтрезор (Скоропадская) Мария Павловна
женский, родилась 23.05.1898
умерла 12.02.1959, г. Оберстдорф, Бавария, Федеративная Республика Германия
ОтецСкоропадский Павел Петрович03.05.1873 г.р.
Супруги
Монтрезор Адам Иосифович12.06.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898
Отец: Скоропадский Павел Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1927
Смерть
12.02.1959
г. Оберстдорф, Бавария, Федеративная Республика Германия