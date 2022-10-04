Монтрезор (Скоропадская) Мария Павловна 23.05.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтрезор (Скоропадская) Мария Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.05.1898

умерла 12.02.1959, г. Оберстдорф, Бавария, Федеративная Республика Германия

Отец
Скоропадский Павел Петрович03.05.1873 г.р.
Супруги
Монтрезор Адам Иосифович12.06.1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898

Отец: Скоропадский Павел Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1927

Муж: Монтрезор Адам Иосифович

Смерть
12.02.1959
г. Оберстдорф, Бавария, Федеративная Республика Германия

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