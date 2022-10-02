Скоропадский Пётр Иванович
мужской, родился 06.03.1834, Конотоп, Сумська область
умер 30.06.1885, Киев, Украинская ССР, СССР
Супруги
Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна23.05.1841 г.р.
Дети
Скоропадский Михаил Петрович05.05.1871 г.р.
Скоропадский Павел Петрович03.05.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Конотоп, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1869
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1871
Сын: Скоропадский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1873
Сын: Скоропадский Павел Петрович
Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна
г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Рождение ребёнка
09.06.1878
Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна
Смерть
30.06.1885
Киев, Украинская ССР, СССР