Скоропадский Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1834
Дата смерти30.06.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1869
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1871
Сын: Скоропадский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1873
Сын: Скоропадский Павел Петрович
Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна
г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Рождение ребёнка
09.06.1878
Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна
Смерть
30.06.1885
Киев, Киевский уезд