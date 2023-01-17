Скоропадский Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкоропадский Пётр Иванович

Скоропадский Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

06.03.1834

Дата смерти

30.06.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Скоропадская Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Скоропадский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1873

Сын: Скоропадский Павел Петрович

Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна

г. Висбаден, Гессен, Германская империя
Рождение ребёнка
09.06.1878

Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Скоропадская Мария Андреевна

Смерть
30.06.1885
Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close