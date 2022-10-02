Скоропадский Пётр Иванович 06.03.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоропадский Пётр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.03.1834, Конотоп, Сумська область

умер 30.06.1885, Киев, Украинская ССР, СССР

Супруги
Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна23.05.1841 г.р.
Дети
Скоропадский Михаил Петрович05.05.1871 г.р.
Скоропадский Павел Петрович03.05.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область

Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Скоропадский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1873

Сын: Скоропадский Павел Петрович

Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

г. Висбаден, Гессен, Германская империя

Рождение ребёнка
09.06.1878

Дочь: Скоропадская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Скоропадская (Миклашевская) Мария Андреевна

Смерть
30.06.1885
Киев, Украинская ССР, СССР

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