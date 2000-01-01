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Олсуфьев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1790

Дата смерти

05.06.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1816

Жена: Олсуфьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Миклашевская Дарья Александровна

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1819

Сын: Олсуфьев Павел Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Павловна

Смерть
05.06.1853
г. Париж, Французская империя
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