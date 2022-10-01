Олсуфьев Александр Дмитриевич 23.03.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олсуфьев Александр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.03.1790

умер 05.06.1853, г. Париж, Французская империя

Отец
Олсуфьев Дмитрий Адамович21.04.1769 г.р.
Мать
Олсуфьева (Де Лицына) Дарья-Генриетта Александровна1761 г.р.
Супруги
Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна28.05.1798 г.р.
Дети
Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна1818 г.р.
Олсуфьев Павел Александрович02.04.1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790

Отец: Олсуфьев Дмитрий Адамович

Мать: Олсуфьева (Де Лицына) Дарья-Генриетта Александровна

Бракосочетание
Около 1816

Жена: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна

Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1819

Сын: Олсуфьев Павел Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

Смерть
05.06.1853
г. Париж, Французская империя

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