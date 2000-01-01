Олсуфьев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1790
Дата смерти05.06.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1816
Жена: Олсуфьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Миклашевская Дарья Александровна
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1819
Сын: Олсуфьев Павел Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева Мария Павловна
Смерть
05.06.1853
г. Париж, Французская империя