Олсуфьев Александр Дмитриевич
мужской, родился 23.03.1790
умер 05.06.1853, г. Париж, Французская империя
ОтецОлсуфьев Дмитрий Адамович21.04.1769 г.р.
МатьОлсуфьева (Де Лицына) Дарья-Генриетта Александровна1761 г.р.
Супруги
Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна28.05.1798 г.р.
Дети
Олсуфьев Павел Александрович02.04.1819 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1790
Бракосочетание
Около 1816
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Миклашевская (Олсуфьева) Дарья Александровна
Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1819
Сын: Олсуфьев Павел Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна
Смерть
05.06.1853
г. Париж, Французская империя