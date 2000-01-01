Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1798
Дата смерти26.05.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1798
Отец: Каверин Павел Никитич
Мать: Каверина Анна Петровна
Бракосочетание
Около 1816
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Миклашевская Дарья Александровна
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.04.1819
Сын: Олсуфьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Смерть
26.05.1819