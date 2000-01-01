Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Каверина) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1798

Дата смерти

26.05.1819

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1798

Отец: Каверин Павел Никитич

Мать: Каверина Анна Петровна

Бракосочетание
Около 1816

Муж: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Миклашевская Дарья Александровна

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.04.1819

Сын: Олсуфьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Смерть
26.05.1819
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