Олсуфьев Дмитрий Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1769
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1786
Рождение ребёнка
19.10.1787
Дочь: Олсуфьева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
?.11.1788
Дочь: Муханова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
23.03.1790
Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна
Рождение ребёнка
21.06.1796
Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1808