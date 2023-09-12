Олсуфьев Дмитрий Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьев Дмитрий Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1769

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1786

Жена: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
19.10.1787

Дочь: Олсуфьева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
?.11.1788

Дочь: Муханова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
23.03.1790

Сын: Олсуфьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
21.06.1796

Сын: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Олсуфьева Дарья-Генриетта Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1808
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