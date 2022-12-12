Олсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1866

Дата смерти

10.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Олсуфьева Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Бракосочетание
1893

Муж: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1895

Сын: Олсуфьев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.12.1900

Дочь: Де Мериндоль Анна Андреевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.11.1934
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