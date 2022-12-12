Олсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1866
Дата смерти10.11.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Олсуфьева Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1895
Сын: Олсуфьев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.12.1900
Дочь: Де Мериндоль Анна Андреевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Алексеевич
Смерть
10.11.1934