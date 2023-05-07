Абамелик Елизавета Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 27.01.1832
Дата смерти08.11.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
20.08.1856
Дочь: Олсуфьева Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович
Рождение ребёнка
08.05.1866
Дочь: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович
Смерть
08.11.1904