Абамелик Елизавета Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абамелик Елизавета Христофоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 27.01.1832

Дата смерти

08.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 27.01.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович

Рождение ребёнка
20.08.1856

Дочь: Олсуфьева Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович

Рождение ребёнка
08.05.1866

Дочь: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович

Смерть
08.11.1904
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