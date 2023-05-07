Олсуфьева (Абамелек-Лазарева) Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1856
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1856
Бракосочетание
С 24.01.1879 по 22.08.1906
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Мещерский Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
10.01.1883
Дочь: Раевская Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
10.11.1888
Дочь: Мещерская Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
08.10.1891
Дочь: Бибикова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
20.08.1893
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Рождение ребёнка
17.07.1896
Дочь: Кузминская Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович
Смерть
1927