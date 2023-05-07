Олсуфьева (Абамелек-Лазарева) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлсуфьева (Абамелек-Лазарева) Екатерина Семёновна

Олсуфьева (Абамелек-Лазарева) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1856

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1856

Отец: Абамелик-Лазарев Семён Давыдович

Мать: Абамелик Елизавета Христофоровна

Бракосочетание
С 24.01.1879 по 22.08.1906

Муж: Мещерский Сергей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Мещерский Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Рождение ребёнка
10.01.1883

Дочь: Раевская Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Рождение ребёнка
10.11.1888

Дочь: Мещерская Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Рождение ребёнка
08.10.1891

Дочь: Бибикова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Мещерский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Рождение ребёнка
17.07.1896

Дочь: Кузминская Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Борисович

Смерть
1927
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