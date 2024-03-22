Абамелик-Лазарев Семён Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абамелик-Лазарев Семён Давыдович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.10.1815

Дата смерти

25.04.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1852

Жена: Абамелик Елизавета Христофоровна

Рождение ребёнка
20.08.1856

Дочь: Олсуфьева Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Абамелик Елизавета Христофоровна

Рождение ребёнка
08.05.1866

Дочь: Олсуфьева Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Абамелик Елизавета Христофоровна

Смерть
25.04.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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