Абамелик-Лазарев Семён Давыдович
Место рождения
Дата рождения15.10.1815
Дата смерти25.04.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1815
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
20.08.1856
Дочь: Олсуфьева Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Абамелик Елизавета Христофоровна
Рождение ребёнка
08.05.1866
Дочь: Олсуфьева Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Абамелик Елизавета Христофоровна
Смерть
25.04.1885