Раевская (Мещерская) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1883
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1883
Рождение ребёнка
05.10.1905
Дочь: Раевская Ольга Вадимовна
Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раевский Сергей Вадимович
Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938