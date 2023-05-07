Раевская (Мещерская) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Мещерская) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1883

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1883

Отец: Мещерский Сергей Борисович

Мать: Олсуфьева Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
05.10.1905

Дочь: Раевская Ольга Вадимовна

Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Раевский Вадим Вадимович

Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раевский Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Раевский Вадим Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раевский Вадим Игоревич

Смерть
1938
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