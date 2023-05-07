Раевский Вадим Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1905
Дочь: Раевская Ольга Вадимовна
Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раевский Сергей Вадимович
Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно