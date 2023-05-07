Раевский Вадим Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевский Вадим Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1905

Дочь: Раевская Ольга Вадимовна

Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Раевский Вадим Вадимович

Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раевский Сергей Вадимович

Мать ребёнка: Раевская Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раевская Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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