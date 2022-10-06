Де Мериндоль (Олсуфьевa) Анна Андреевна
женский, родилась 11.12.1900, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
ОтецОлсуфьев Андрей Алексеевич08.04.1870 г.р.
МатьОлсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна08.05.1866 г.р.
Супруги
Де Мериндоль Рауль1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1900
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Де Мериндоль Рауль
Смерть
Неизвестно