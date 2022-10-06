Де Мериндоль (Олсуфьевa) Анна Андреевна 11.12.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Мериндоль (Олсуфьевa) Анна Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.12.1900, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Отец
Олсуфьев Андрей Алексеевич08.04.1870 г.р.
Мать
Олсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна08.05.1866 г.р.
Супруги
Де Мериндоль Рауль1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1900

Отец: Олсуфьев Андрей Алексеевич

Мать: Олсуфьева (Абамелик-Лазарева) Елизавета Семёновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Де Мериндоль Рауль

Смерть
Неизвестно

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