Олсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения?.10.1799
Дата смерти11.03.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
12.08.1831
Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.02.1833
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1835
Дочь: Васильчикова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1836
Дочь: Моро Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.03.1840
Дочь: Зубова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич
Смерть
11.03.1878
Томашовка, Київська область