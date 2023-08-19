Олсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

?.10.1799

Дата смерти

11.03.1878

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
1830

Муж: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.08.1831

Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.02.1833

Сын: Олсуфьев Адам Васильевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1835

Дочь: Васильчикова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1836

Дочь: Моро Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.03.1840

Дочь: Зубова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Смерть
11.03.1878
Томашовка, Київська область
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