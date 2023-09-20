Олсуфьев Александр Васильевич 30.03.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олсуфьев Александр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.03.1843

умер 20.03.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Олсуфьев Василий Дмитриевич21.06.1796 г.р.
Мать
Олсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна?.10.1799 г.р.
Супруги
Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна1847 г.р.
Дети
Олсуфьев Юрий (Георгий) Александрович28.10.1878 г.р.
Олсуфьева Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1843

Отец: Олсуфьев Василий Дмитриевич

Мать: Олсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олсуфьева Мария Александровна

Мать ребёнка: Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна

Бракосочетание
16.02.1875

Жена: Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Олсуфьев Юрий (Георгий) Александрович

Мать ребёнка: Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна

Смерть
20.03.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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