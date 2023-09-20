Олсуфьев Александр Васильевич
мужской, родился 30.03.1843
умер 20.03.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецОлсуфьев Василий Дмитриевич21.06.1796 г.р.
МатьОлсуфьева (Спиридова) Мария Алексеевна?.10.1799 г.р.
Супруги
Дети
Олсуфьев Юрий (Георгий) Александрович28.10.1878 г.р.
Олсуфьева Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олсуфьева Мария Александровна
Мать ребёнка: Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна
Бракосочетание
16.02.1875
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Олсуфьев Юрий (Георгий) Александрович
Мать ребёнка: Олсуфьева (Соллогуб) Екатерина Львовна
Смерть
20.03.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург