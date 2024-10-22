Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна
женский, родилась 28.06.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 31.01.1927, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
ОтецВасильчиков Александр Алексеевич13.10.1832 г.р.
МатьВасильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна07.07.1835 г.р.
Супруги
Милорадович Леонид Александрович19.12.1841 г.р.
Дети
Милорадович Александр Леонидович23.06.1884 г.р.
Милорадович Сергей Леонидович16.12.1885 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.06.1883
Рождение ребёнка
23.06.1884
Сын: Милорадович Александр Леонидович
Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1885
Сын: Милорадович Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Милорадович Борис Леонидович
Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович
Рождение ребёнка
31.01.1889
Сын: Милорадович Николай Леонидович
Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.04.1894
Дочь: Милорадович Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
31.01.1927
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция