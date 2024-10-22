Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна 28.06.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милорадович (Васильчикова) Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.06.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 31.01.1927, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Отец
Васильчиков Александр Алексеевич13.10.1832 г.р.
Мать
Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна07.07.1835 г.р.
Супруги
Милорадович Леонид Александрович19.12.1841 г.р.
Дети
Милорадович Александр Леонидович23.06.1884 г.р.
Милорадович Сергей Леонидович16.12.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1860

Отец: Васильчиков Александр Алексеевич

Мать: Васильчикова (Олсуфьевa) Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.06.1883

Муж: Милорадович Леонид Александрович

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Милорадович Александр Леонидович

Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
16.12.1885

Сын: Милорадович Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Милорадович Борис Леонидович

Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
31.01.1889

Сын: Милорадович Николай Леонидович

Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович

Ялта, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
04.04.1894

Дочь: Милорадович Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Милорадович Леонид Александрович

Ялта, Ялта, Республика Крым

Смерть
31.01.1927
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

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