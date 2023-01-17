Милорадович Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения31.01.1889
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1889
Бракосочетание
1928
Булонь-Бийанкур, Парижский регион, Третья французская республика
Рождение ребёнка
24.08.1929
Сын: Милорадович Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Милорадович Ольга Юрьевна
г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция