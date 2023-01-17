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Милорадович Николай Леонидович

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

31.01.1889

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1889

Отец: Милорадович Леонид Александрович

Мать: Милорадович Александра Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
1928

Жена: Милорадович Ольга Юрьевна

Булонь-Бийанкур, Парижский регион, Третья французская республика
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Милорадович Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Милорадович Ольга Юрьевна

г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милорадович Мария Александровна

Смерть
1954
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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