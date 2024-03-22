Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.04.1890

Дата смерти

?.05.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1928

Муж: Милорадович Николай Леонидович

Булонь-Бийанкур, Парижский регион, Третья французская республика
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Милорадович Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Милорадович Николай Леонидович

г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Смерть
?.05.1966
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