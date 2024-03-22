Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1890
Дата смерти?.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1890
Бракосочетание
1928
Булонь-Бийанкур, Парижский регион, Третья французская республика
Рождение ребёнка
24.08.1929
Сын: Милорадович Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Милорадович Николай Леонидович
г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Смерть
?.05.1966