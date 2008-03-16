Милорадович Серафим Николаевич
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Дата рождения24.08.1929
Дата смерти16.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929
г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Бракосочетание
20.07.1959
Жена: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула
Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Фон Крои Александра Серафимовна
Мать ребёнка: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула
г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.03.2008
Консульство США, Франкфурт-на-Майне, Гессен, Германия