Милорадович Серафим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Серафим Николаевич

Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика

Дата рождения

24.08.1929

Дата смерти

16.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929

Отец: Милорадович Николай Леонидович

Мать: Милорадович Ольга Юрьевна

г. Париж, Иль-де-Франс, 3-я Французская Республика
Бракосочетание
20.07.1959

Жена: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Фон Крои Александра Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Марина Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна

Мать ребёнка: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

Смерть
16.03.2008
Консульство США, Франкфурт-на-Майне, Гессен, Германия
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