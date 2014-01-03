Милорадович (Фон Хённинг О’Каролл) Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула
Место рожденияЗюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Дата рождения22.10.1936
Дата смерти03.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Бракосочетание
20.07.1959
Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Фон Крои Александра Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадович Марина Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Смерть
03.01.2014
Дюльмен, Северный Рейн-Вестфалия, Германия