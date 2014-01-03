Милорадович (Фон Хённинг О’Каролл) Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилорадович (Фон Хённинг О’Каролл) Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

Милорадович (Фон Хённинг О’Каролл) Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

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Место рождения

Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия

Дата рождения

22.10.1936

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Бракосочетание
20.07.1959

Муж: Милорадович Серафим Николаевич

Зюнхинг, Верхний Пфальц, Бавария, Германия
Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Фон Крои Александра Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Марина Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Смерть
03.01.2014
Дюльмен, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
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