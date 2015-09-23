Фон Крои (Милорадович) Александра Серафимовна
Место рожденияг. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Дата рождения07.07.1960
Дата смерти23.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Милорадович Серафим Николаевич
Мать: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула
Сын: Фон Крои Карл Филипп Эммануэль Рудольф Зденко Серафим Мария
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт
Дочь: Фон Крои Ксения Мария Александра Антония Агнес Габриэль Камилла
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт
Сын: Фон Крои Марк Эммануэль Карл Рудольф Зденко Серафим Мария
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт
Сын: Фон Крои Хайнрих Карл Рупрехт Рудольф Зденко Серафим Мария
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт
Сын: Фон Крои Александер Карл Рупрехт Рудольф Зденко Серафим Мария
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт
Дочь: Фон Крои Анастасия Мария Ирина Адельгунда Габриэль Агнес София
Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт