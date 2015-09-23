Фон Крои (Милорадович) Александра Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Крои (Милорадович) Александра Серафимовна

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Место рождения

г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ

Дата рождения

07.07.1960

Дата смерти

23.09.2015

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1936 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1960

Отец: Милорадович Серафим Николаевич

Мать: Милорадович Агнес Габриэль Мария Ярослава Иоганна фон Непомучена Пиа Джорджина Дезидерия Терезия Вом Кинде Джезу Кордула

г. Регенсбург, Верхний Пфальц, Бавария, ФРГ
Бракосочетание
Около 1988

Муж: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ
Рождение ребёнка
18.08.1989

Сын: Фон Крои Карл Филипп Эммануэль Рудольф Зденко Серафим Мария

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Рождение ребёнка
26.12.1990

Дочь: Фон Крои Ксения Мария Александра Антония Агнес Габриэль Камилла

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Рождение ребёнка
06.04.1992

Сын: Фон Крои Марк Эммануэль Карл Рудольф Зденко Серафим Мария

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Рождение ребёнка
09.12.1993

Сын: Фон Крои Хайнрих Карл Рупрехт Рудольф Зденко Серафим Мария

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Рождение ребёнка
09.03.1995

Сын: Фон Крои Александер Карл Рупрехт Рудольф Зденко Серафим Мария

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Рождение ребёнка
12.01.1998

Дочь: Фон Крои Анастасия Мария Ирина Адельгунда Габриэль Агнес София

Отец ребёнка: Фон Крои Рудольф Карл Рупрехт

г. Дюльмен, Мюнстер, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Смерть
23.09.2015
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