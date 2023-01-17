Милорадович Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1841
Дата смерти07.04.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1883
Рождение ребёнка
23.06.1884
Сын: Милорадович Александр Леонидович
Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1885
Сын: Милорадович Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна
Рождение ребёнка
24.07.1887
Сын: Милорадович Борис Леонидович
Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна
Рождение ребёнка
31.01.1889
Сын: Милорадович Николай Леонидович
Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1894
Дочь: Милорадович Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна
Смерть
07.04.1908
Москва, город федерального значения Москва