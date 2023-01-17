Милорадович Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович Леонид Александрович

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Место рождения

Новые Боровичи, Чернігівська область

Дата рождения

19.12.1841

Дата смерти

07.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Боровичи, Чернігівська область
Бракосочетание
08.06.1883

Жена: Милорадович Александра Александровна

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1884

Сын: Милорадович Александр Леонидович

Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1885

Сын: Милорадович Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Милорадович Борис Леонидович

Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна

дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1889

Сын: Милорадович Николай Леонидович

Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.04.1894

Дочь: Милорадович Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Милорадович Александра Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
07.04.1908
Москва, город федерального значения Москва
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