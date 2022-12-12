посёлок дома отдыха "Караллово", посёлок дома отдыха "Караллово", Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

дома отдыха "Караллово"

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3055Караулово, с. вл.при р. Разварне.6161Церковь православная 1. Населено только летом.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Лучинская волость
Село Караллово (помещичья усадьба) 515Московско-Брестская железная дорога, станция Голицыно. 20Церковно-приходская школа, имение Графа Граббе.
Село Караллово517Московско-Брестская железная дорога, станция Голицыно. 20Имение Графа Граббе, церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
305929дома отдыха "Караллово"посёлок55°46'с.ш.36°48'в.д.N-37-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Ершовское сельское поселение
46641419141п дома отдыха "Караллово"поселок
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