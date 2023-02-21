Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1755
Дата смерти27.05.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1755
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Соллогуб Софья Ивановна
Отец ребёнка: Архаров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Васильчикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Архаров Иван Петрович
Смерть
27.05.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Лазаревом кладбище Александро-Невской лавры.