Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1755

Дата смерти

27.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1755

Отец: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Семёновна

Бракосочетание
1790

Муж: Архаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Соллогуб Софья Ивановна

Отец ребёнка: Архаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Васильчикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Архаров Иван Петрович

Смерть
27.05.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Лазаревом кладбище Александро-Невской лавры.