Римская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна

Римская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1731

Дата смерти

29.11.1796

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1755

Дочь: Архарова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1762

Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1766

Дочь: Ржевская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Смерть
29.11.1796
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close