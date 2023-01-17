Римская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1731
Дата смерти29.11.1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1755
Дочь: Архарова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1762
Сын: Римский-Корсаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1766
Дочь: Ржевская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1796
Москва, город федерального значения Москва