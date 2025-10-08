Ржевская (Римская-Корсакова) Елизавета Александровна
женский, родилась 23.04.1766
умерла 21.07.1841
МатьРимская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна23.08.1731 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Александр Васильевич30.04.1729 г.р.
Супруги
Ржевский Александр Ильич13.08.1726 г.р.
Дети
Ржевская Наталья Александровна1785 г.р.
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Рождение
23.04.1766
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ржевская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ржевский Александр Ильич
Смерть
21.07.1841