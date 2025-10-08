Ржевская (Римская-Корсакова) Елизавета Александровна 23.04.1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Римская-Корсакова) Елизавета Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.04.1766

умерла 21.07.1841

Мать
Римская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна23.08.1731 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Александр Васильевич30.04.1729 г.р.
Супруги
Ржевский Александр Ильич13.08.1726 г.р.
Дети
Ржевская Наталья Александровна1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1766

Отец: Римский-Корсаков Александр Васильевич

Мать: Римская-Корсакова (Волконская) Мария Семёновна

Бракосочетание
1784

Муж: Ржевский Александр Ильич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ржевская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ржевский Александр Ильич

Смерть
21.07.1841

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