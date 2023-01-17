Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти30.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Соллогуб Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1812
Сын: Соллогуб Лев Александрович
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1813
Сын: Соллогуб Владимир Александрович
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Соллогуб Наталья Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1854