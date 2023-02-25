Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна
женский, родилась 1791
умерла 30.07.1854, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАрхаров Иван Петрович13.05.1744 г.р.
МатьАрхарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна12.07.1755 г.р.
Супруги
Соллогуб Александр Иванович22.11.1787 г.р.
Дети
Соллогуб Екатерина Александровна24.02.1811 г.р.
Соллогуб Лев Александрович18.05.1812 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1811
Дочь: Соллогуб Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1812
Сын: Соллогуб Лев Александрович
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1813
Сын: Соллогуб Владимир Александрович
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.01.1815
Дочь: Соллогуб Наталья Александровна
Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.07.1854
Москва, город федерального значения Москва