Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

30.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Архаров Иван Петрович

Мать: Архарова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Соллогуб Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1812

Сын: Соллогуб Лев Александрович

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1813

Сын: Соллогуб Владимир Александрович

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Соллогуб Наталья Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Александр Иванович

Смерть
30.07.1854
Москва, город федерального значения Москва
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