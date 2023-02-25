Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соллогуб (Архарова) Софья Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1791

умерла 30.07.1854, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Архаров Иван Петрович13.05.1744 г.р.
Мать
Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна12.07.1755 г.р.
Супруги
Соллогуб Александр Иванович22.11.1787 г.р.
Дети
Соллогуб Екатерина Александровна24.02.1811 г.р.
Соллогуб Лев Александрович18.05.1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Архаров Иван Петрович

Мать: Архарова (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1811

Дочь: Соллогуб Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.05.1812

Сын: Соллогуб Лев Александрович

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1813

Сын: Соллогуб Владимир Александрович

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.01.1815

Дочь: Соллогуб Наталья Александровна

Отец ребёнка: Соллогуб Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
30.07.1854
Москва, город федерального значения Москва

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