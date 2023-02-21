Баранов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1847
Дата смерти28.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1847
Отец: Баранов Павел Трофимович
Мать: Баранова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
05.10.1874
Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.04.1876
Сын: Баранов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна
Смерть
28.04.1890