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Баранов Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1847

Дата смерти

28.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1847

Отец: Баранов Павел Трофимович

Мать: Баранова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1873

Жена: Баранова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Баранов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.04.1876

Сын: Баранов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Баранова Александра Фёдоровна

Смерть
28.04.1890
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