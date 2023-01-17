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Баранов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1876

Дата смерти

21.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Баранов Алексей Павлович

Мать: Баранова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Баранов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Баранова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Баранов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Баранова Анна Николаевна

Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна Николаевна

Смерть
21.05.1964
г. Буэнос-Айрес, Аргентина
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