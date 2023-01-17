Баранов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1876
Дата смерти21.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Баранов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Баранова Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Баранов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Баранова Анна Николаевна
Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна Николаевна
Смерть
21.05.1964
г. Буэнос-Айрес, Аргентина