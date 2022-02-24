Баранов Владимир Алексеевич 20.04.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Владимир Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.04.1876

умер 21.05.1964, г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Отец
Баранов Алексей Павлович24.09.1847 г.р.
Мать
Баранова (Дубровина) Александра Фёдоровна22.10.1848 г.р.
Супруги
Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна09.08.1878 г.р.
Дети
Баранов Николай Владимирович28.06.1904 г.р.
Баранов Кирилл Владимирович11.06.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Баранов Алексей Павлович

Мать: Баранова (Дубровина) Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Баранов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Баранов Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна

Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
21.05.1964
г. Буэнос-Айрес, Аргентина

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