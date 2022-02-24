Баранов Владимир Алексеевич
мужской, родился 20.04.1876
умер 21.05.1964, г. Буэнос-Айрес, Аргентина
ОтецБаранов Алексей Павлович24.09.1847 г.р.
МатьБаранова (Дубровина) Александра Фёдоровна22.10.1848 г.р.
Супруги
Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна09.08.1878 г.р.
Дети
Баранов Николай Владимирович28.06.1904 г.р.
Баранов Кирилл Владимирович11.06.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Баранов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Баранов Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна
Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
21.05.1964
г. Буэнос-Айрес, Аргентина