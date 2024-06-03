Баранов Кирилл Владимирович 11.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Кирилл Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.06.1907, Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Отец
Баранов Владимир Алексеевич20.04.1876 г.р.
Мать
Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна09.08.1878 г.р.
Супруги
Клебе (Оболенская) Мария Николаевна1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1907

Отец: Баранов Владимир Алексеевич

Мать: Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна

Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
С 1934 по 1943

Жена: Клебе (Оболенская) Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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