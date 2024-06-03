Баранов Кирилл Владимирович
мужской, родился 11.06.1907, Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
ОтецБаранов Владимир Алексеевич20.04.1876 г.р.
МатьБаранова (Адлерберг) Анна Николаевна09.08.1878 г.р.
Супруги
Клебе (Оболенская) Мария Николаевна1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1907
Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
С 1934 по 1943
Смерть
Неизвестно