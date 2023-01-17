Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1878
Дата смерти19.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1899
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Баранов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Баранов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Баранов Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Баранов Владимир Алексеевич
Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иловайский Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Иловайский Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1941
г. Париж, Франция