Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Адлерберг) Анна Николаевна

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

09.08.1878

Дата смерти

19.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
26.09.1899

Муж: Иловайский Юрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Баранов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Баранов Владимир Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Баранов Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Баранов Владимир Алексеевич

Барановка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иловайский Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Иловайский Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Владимир Алексеевич

Смерть
19.05.1941
г. Париж, Франция
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