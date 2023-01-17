Баранова (Дубровина) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1848
Дата смерти15.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
05.10.1874
Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.04.1876
Сын: Баранов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович
Смерть
15.09.1898
Москва, город федерального значения Москва