Баранова (Дубровина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Дубровина) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1848

Дата смерти

15.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Баранов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Баранов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.04.1876

Сын: Баранов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Баранов Алексей Павлович

Смерть
15.09.1898
Москва, город федерального значения Москва
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