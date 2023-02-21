Баранов Александр Павлович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1862
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Баранов Павел Трофимович
Мать: Баранова Анна Алексеевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Александрович
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Баранова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918