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Баранов Александр Павлович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1862

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Баранов Павел Трофимович

Мать: Баранова Анна Алексеевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Александрович

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Баранова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анастасия Михайловна

Смерть
1918
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