Баранова (Боратынская) Анастасия Михайловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно