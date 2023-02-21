Баранова (Боратынская) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Боратынская) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Александрович

Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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