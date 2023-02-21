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Лопухин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1882

Дата смерти

05.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882

Отец: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать: Лопухина Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.09.1920

Сын: Лопухин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1924

Сын: Лопухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

с. Хилково Калужской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1925

Дочь: Слободская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Осоргина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

Рождение ребёнка
18.12.1928

Дочь: Родзянко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1931

Сын: Лопухин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Фёкла Феофиловна

Смерть
05.10.1966
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