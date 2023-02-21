Лопухин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1882
Дата смерти05.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1882
Рождение ребёнка
10.09.1920
Сын: Лопухин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1924
Сын: Лопухин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
с. Хилково Калужской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1925
Дочь: Слободская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Осоргина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
Рождение ребёнка
18.12.1928
Дочь: Родзянко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
Рождение ребёнка
07.06.1931
Сын: Лопухин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Лопухина Фёкла Феофиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1966