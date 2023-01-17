Лопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна
Место рождения
Дата рождения04.07.1894
Дата смерти10.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1920
Сын: Лопухин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1924
Сын: Лопухин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
с. Хилково Калужской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1925
Дочь: Слободская Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Осоргина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.12.1928
Дочь: Родзянко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.06.1931
Сын: Лопухин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1982
США