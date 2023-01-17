Лопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Мейендорф) Фёкла Феофиловна

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Место рождения

Кумна, Harku vald, Harju maakond

Дата рождения

04.07.1894

Дата смерти

10.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Кумна, Harku vald, Harju maakond
Рождение ребёнка
10.09.1920

Сын: Лопухин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1924

Сын: Лопухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

с. Хилково Калужской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.12.1925

Дочь: Слободская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Осоргина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.12.1928

Дочь: Родзянко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1931

Сын: Лопухин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Лопухин Алексей Сергеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Алексей Сергеевич

Смерть
10.06.1982
США
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