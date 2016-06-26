Лопухин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1931
Дата смерти26.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1931
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Крони Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
30.01.1960
Дочь: Лопухина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Никитична
Найак, г. Оранжтаун, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2016
Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США