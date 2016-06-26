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Лопухин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

07.06.1931

Дата смерти

26.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1931

Отец: Лопухин Алексей Сергеевич

Мать: Лопухина Фёкла Феофиловна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Крони Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
30.01.1960

Дочь: Лопухина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Лопухина Елизавета Никитична

Найак, г. Оранжтаун, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Елизавета Никитична

Смерть
26.06.2016
Найак, округ Рокленд, Нью-Йорк, США
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