Лопухина (Куломзина) Елизавета Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1933
Дата смерти23.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Крони Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лопухин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1960
Дочь: Лопухина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лопухин Михаил Алексеевич
Найак, г. Оранжтаун, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2008
г. Покипси, округ Датчесс, Нью-Йорк, США