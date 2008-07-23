Лопухина (Куломзина) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Куломзина) Елизавета Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1933

Дата смерти

23.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933

Отец: Куломзин Никита Яковлевич

Мать: Куломзина Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Крони Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лопухин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1960

Дочь: Лопухина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лопухин Михаил Алексеевич

Найак, г. Оранжтаун, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Михаил Алексеевич

Смерть
23.07.2008
г. Покипси, округ Датчесс, Нью-Йорк, США
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