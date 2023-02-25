Лопухин Андрей Михайлович
мужской, родился 1970, дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США
ОтецЛопухин Михаил Алексеевич07.06.1931 г.р.
МатьЛопухина (Куломзина) Елизавета Никитична14.02.1933 г.р.
Супруги
Лопухина (Ван Ву) Кристина1968 г.р.
Дети
Лопухин Давид Андреевич04.09.1999 г.р.
Лопухин Алексей Андреевич10.12.2001 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1970
дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
1997
Рождение ребёнка
04.09.1999
Мать ребёнка: Лопухина (Ван Ву) Кристина
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
10.12.2001
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина (Ван Ву) Кристина
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США