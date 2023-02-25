Лопухин Андрей Михайлович
Место рождениядер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США
Дата рождения1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
1997
Жена: Лопухина Кристина
Рождение ребёнка
04.09.1999
Мать ребёнка: Лопухина Кристина
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
10.12.2001
Сын: Лопухин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лопухина Кристина
дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США