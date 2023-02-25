Лопухин Андрей Михайлович 1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопухин Андрей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1970, дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США

Отец
Лопухин Михаил Алексеевич07.06.1931 г.р.
Мать
Лопухина (Куломзина) Елизавета Никитична14.02.1933 г.р.
Супруги
Лопухина (Ван Ву) Кристина1968 г.р.
Дети
Лопухин Давид Андреевич04.09.1999 г.р.
Лопухин Алексей Андреевич10.12.2001 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Лопухин Михаил Алексеевич

Мать: Лопухина (Куломзина) Елизавета Никитична

дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США

Бракосочетание
1997

Жена: Лопухина (Ван Ву) Кристина

Рождение ребёнка
04.09.1999

Сын: Лопухин Давид Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Ван Ву) Кристина

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
10.12.2001

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина (Ван Ву) Кристина

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США

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