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Лопухин Андрей Михайлович

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Место рождения

дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Лопухин Михаил Алексеевич

Мать: Лопухина Елизавета Никитична

дер. Найак, Рокленд, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
1997

Жена: Лопухина Кристина

Рождение ребёнка
04.09.1999

Сын: Лопухин Давид Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина Кристина

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
10.12.2001

Сын: Лопухин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лопухина Кристина

дер. Маунт-Киско, Нью-Йорк, США
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